В Москве водителей каршеринга перед поездкой будут тестировать на реакцию Операторы каршеринга в Москве ввели проверку состояния водителей перед поездкой

В Москве все операторы каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой, сообщает столичный Дептранс.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов объяснил, что теперь перед арендой автомобиля система может предложить пройти короткий когнитивный тест на проверку реакции. Отмечается, что его запускают в часы снижения внимания автомобилистов: поздним вечером, ночью и ранним утром.

Безопасность каршеринга в Москве вышла на новый уровень: все операторы внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Водителям предложат, в частности, быстро расставить по порядку цифры, выбрать из предложенных правильные картинки (например, найти машины каршеринга) и пройти другую игру на реакцию.

Главная цель этого нововведения – повысить безопасность на дорогах, а также напомнить водителям о том, как важна концентрация за рулем, подчеркнули в Дептрансе столицы.