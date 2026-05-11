Водитель каршеринга пытался скрыться от полиции и наехал на препятствие в Москве

Москва11 мая Вести.Водитель каршеринга наехал на препятствие при попытке скрыться от сотрудников полиции, которые требовали его остановки на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 25 по 1-му Митинскому переулку. Водитель каршеринга проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. Полицейские начали погоню.

В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства отметили в ведомстве

В результате происшествия никто не пострадал, в отношении водителя составлены протоколы о вождении в нетрезвом виде и повреждении дорог, сооружений и технических средств. Обстоятельства инцидента устанавливаются.