Появились подробности погони за водителем каршеринга, сбившего людей в Москве Госавтоинспекция: после ДТП с каршерингом в Москве госпитализированы 2 пешехода

Москва23 апр Вести.Два пешехода госпитализированы после ДТП с участием каршеринга, пытавшегося уйти от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве. Водитель и пассажир авто задержаны и доставлены в отдел, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Правоохранители начали преследование после того, как водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке.

Правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы… Водитель и пассажир каршеринга задержаны полицейскими и доставлены в отдел говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По некоторым данным, за рулем находился несовершеннолетний. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.