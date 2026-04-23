Москва23 апрВести.Два пешехода госпитализированы после ДТП с участием каршеринга, пытавшегося уйти от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве. Водитель и пассажир авто задержаны и доставлены в отдел, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Правоохранители начали преследование после того, как водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке.
Правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы… Водитель и пассажир каршеринга задержаны полицейскими и доставлены в отделговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По некоторым данным, за рулем находился несовершеннолетний. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.