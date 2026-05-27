Москва27 маяВести.Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств аварии на востоке столицы, в которой пострадали два пешехода - женщина и 11-летний мальчик
Как сообщает пресс-служба ведомства в MAX, инцидент произошел на Новоухтомском шоссе.
Водитель арендованного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, после чего с места ДТП скрылсясказано в сообщении
Пострадавшие доставлены в больницу.
Установление обстоятельств аварии и личности водителя находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.