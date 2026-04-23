Пострадавшие в ДТП с каршерингом в Москве находятся в состоянии средней тяжести

Москва23 апр Вести.Состояние пешеходов, сбитых водителем каршеринга во время полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве, оценивается как средней степени тяжести, сообщил врач скорой помощи Центра медицины катастроф Алексей Маринин.

Он отметил, что всего в результате ДТП травмы получили три человека, двое из них доставлены в больницу.

Двоих человек госпитализировали в городские больницы в среднем состоянии тяжести, еще одному помощь оказали на месте — от госпитализации он отказался приводятся слова специалиста в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения

Водитель Haval сбил людей, пытаясь уйти от полиции. Он и его пассажир задержаны и доставлены в отдел, с ними работают правоохранители. По некоторым данным, оба несовершеннолетние, однако официального подтверждения этой информации нет.