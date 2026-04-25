В Москве арестовали водителя каршеринга по делу о ДТП с тремя пострадавшими Суд в Москве арестовал водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов

Москва25 апр Вести.Водителя арендованной машины и его приятеля заключили под стражу в Москве в рамках уголовного дела о ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Обоим фигурантам вменяют неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих 19-летних молодых людей говорится в сообщении прокуратуры

Согласно материалам уголовного дела, вечером 23 апреля 19-летний молодой человек арендовал каршеринговый автомобиль, использовав чужой аккаунт. При этом друг его не остановил и сел в автомобиль в качестве пассажира. На Алтуфьевском шоссе водитель каршеринга не справился с управлением, сбил ограждение и наехал на пешеходов.

В результате ДТП пострадали три человека, двое были госпитализированы.