Прокуратура: у сбившего пешеходов в Москве водителя каршеринга нет прав

Москва23 апр Вести.У водителя каршеринга, пытавшегося уйти от полиции и сбившего пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, нет прав, он управлял машиной под чужим аккаунтом, сообщает столичная прокуратура.

По предварительной информации, на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов… Водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, доставлен в правоохранительные органы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как ранее отметили в городской Госавтоинспекции, юноша устроил ДТП во время преследования его автомобиля инспекторами. Погоня началась после того, как он проигнорировал законные требования сотрудников об остановке.

Двое пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, еще один получил медицинскую помощь на месте.