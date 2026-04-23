Прокуратура опубликовала фото с места ДТП с каршерингом на северо-востоке Москвы

Москва23 апр Вести.Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля каршеринга на Алтуфьевском шоссе в Москве, в результате которого пострадали пешеходы. Надзорный орган опубликовал кадры с места в мессенджере MAX.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту говорится в сообщении ведомства

ДТП произошло вечером 23 апреля, в четверг. Водитель каршеринга проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар, снес столб и сбил троих человек.

Двое находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался. Водитель задержан.