Москва23 апрВести.Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием автомобиля каршеринга на Алтуфьевском шоссе в Москве, в результате которого пострадали пешеходы. Надзорный орган опубликовал кадры с места в мессенджере MAX.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному фактуговорится в сообщении ведомства
ДТП произошло вечером 23 апреля, в четверг. Водитель каршеринга проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар, снес столб и сбил троих человек.
Двое находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался. Водитель задержан.