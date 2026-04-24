Виновников ДТП с каршерингом в Москве заблокировали в сервисе навсегда Сервис аренды авто навсегда заблокировал виновников ДТП каршерингом в Москве

Москва24 апр Вести.Сервис аренды авто навсегда заблокировал аккаунт пользователя после ДТП с каршерингом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Виновников аварии на Алтуфьевском шоссе задержали, завели уголовное дело и навсегда заблокировали в сервисе аренды автомобилей говорится в Telegram-канале учреждения

ДТП произошло 23 апреля, в четверг. Водитель каршеринга пытался уйти от полицейской погони, преследование началось после того, как он проигнорировал законные требования инспекторов об остановке.

В какой-то момент нарушитель потерял управление, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали три человека, двоим потребовалась госпитализация.

Водителя и его пассажира задержали. Выяснилось, что 19-летний молодой человек сель за руль без прав, управление ему передал знакомый.