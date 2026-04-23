Москва23 апрВести.В Москве водитель каршеринга сбил троих пешеходов, уходя от полицейской погони, сообщает Telegram-канал SHOT.
Троих человек сбил водитель в Москве, скрываясь от полиции... и перевернулся. Его и пассажира задержали. Предварительно, оба несовершеннолетниеговорится в сообщении источника
ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе. Отмечается, что юноша мог сесть за руль Haval, воспользовавшись чужим аккаунтом.
Пострадавшие – две женщины и 22-летний молодой человек. У него порез руки, от госпитализации он отказался. Женщин доставили в больницу, у обеих закрытые ЧМТ.
Официальной информации о случившемся пока нет.