Москва13 июнВести.В Москве четверо подростков устроили поездку на автомобиле каршеринга, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
За рулем находился молодой человек 2010 года рождения. Он неправомерно получил доступ к транспортному средству, арендованному другим человеком.
В качестве пассажиров с ним передвигались еще трое несовершеннолетних - две девочки 2008 г.р. и мальчик 2011 г.р.говорится в публикации ведомства, размещенном в мессенджере MAX
По данному факту начато проведение проверки. Разбирательство взято на контроль прокуратурой Центрального административного округа.