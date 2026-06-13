После поездки подростков на каршеринге в центре Москвы начали проверку

В центре Москвы поймали четырех подростков на каршеринге, начата проверка После поездки подростков на каршеринге в центре Москвы начали проверку

Москва13 июн Вести.В Москве четверо подростков устроили поездку на автомобиле каршеринга, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

За рулем находился молодой человек 2010 года рождения. Он неправомерно получил доступ к транспортному средству, арендованному другим человеком.

В качестве пассажиров с ним передвигались еще трое несовершеннолетних - две девочки 2008 г.р. и мальчик 2011 г.р. говорится в публикации ведомства, размещенном в мессенджере MAX

По данному факту начато проведение проверки. Разбирательство взято на контроль прокуратурой Центрального административного округа.