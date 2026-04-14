Москва14 апрВести.На 19 километре Московской кольцевой автомобильной дороги сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль каршеринга, которым управлял 44-летний житель Подмосковья. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу Москве в мессенджере MAX.
При общении с инспекторами мужчина заметно нервничал, что вызвало подозрения. Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела досмотр.
Результат досмотра: у водителя изъяты пистолет и патроныговорится в публикации правоохранителей
Согласно экспертизе, оружие было самодельным образом переделано из списанного учебного (охолощенного) пистолета, а патроны относятся к травматическим. При этом и пистолет, и боеприпасы пригодны для выстрелов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов").