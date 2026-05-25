Москва25 мая Вести.Дорогомиловский суд Москвы приговорил к административному аресту на 12 суток водителя, который продемонстрировал женщине сигнальный пистолет во время дорожного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Дорогомиловский районный суд города Москвы 25 мая 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ в отношении Нечаева Сергея Анатольевича… Суд признал Нечаева виновным в совершении правонарушения говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел на улице Кастанаевской вечером 21 мая. Сергей Нечаев, управляя автомобилем Toyota Prius, поравнялся с машиной Jaguar под управлением женщины. Открыв дверь, он обратился к ней со словами: "Что, дура, шутишь? Сейчас повеселимся!" - и показал сигнальный пистолет PM Retay, который впоследствии изъяли.

Суд признал Нечаева виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.