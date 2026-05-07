В Приморье возбуждено уголовное дело об угрозе убийством между соседями

В Приморье задержан угрожавший игрушечным пистолетом соседке мужчина В Приморье возбуждено уголовное дело об угрозе убийством между соседями

Москва7 мая Вести.В Уссурийске задержан мужчина, который во время ссоры с соседкой угрожал ей убийством и применил игрушечный пистолет, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, в полицию с заявлением об угрозе убийством обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с соседом. 28-летний мужчина взял баллончик с краской и расписал нецензурными словами ее автомобиль. Далее он стал угрожать расправой, выстрелив два раза из предмета, похожего на пистолет.

Правонарушитель задержан. Предмет, которым он угрожал соседке, оказался игрушечным пистолетом. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровья отмечается в сообщении

В отделе полиции мужчина признался в совершенных им противоправных деяниях. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и повреждение имущества.

Ему может грозить лишение свободы до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.