В Приморье двое мужчин стреляли из охолощенного пистолета во дворе МВД: в Приморье возбуждено уголовное дело по факту стрельбы во дворе

Москва18 мая Вести.В Михайловском муниципальном округе Приморского края возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и использования оружия во дворе, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Местный житель сообщил в полицию о том, что двое мужчин во дворе жилого дома по очереди стреляли вверх и в сторону дома из предмета, похожего на пистолет. Прибывшие на место стражи порядка под деревом обнаружили похожий на охолощенный пистолет и коробку с патронами. Предметы изъяты.

Установлено, что 36-летний ранее судимый местный житель в апреле 2026 года приобрел в интернет-магазине охолощенный пистолет с патронами. В мае, находясь в гостях у своего 37-летнего знакомого, употреблял спиртное. Когда алкогольные напитки закончились, мужчины отправились в магазин, прихватив пистолет с патронами. Выйдя из магазина, они стали по очереди стрелять из пистолета вверх и в сторону домов. В полиции один из них дал признательные показания, второй от дачи показаний отказался.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства отмечается в сообщении

Подозреваемые находятся под домашним арестом.