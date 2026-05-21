В Хабаровске полиция начала проверку данных о стрельбе в общественном месте Полиция организовала проверку сообщений о стрельбе в Хабаровске

Москва21 мая Вести.Полиция Хабаровска начала проверку данных о хулиганских действиях мужчины в Индустриальном районе, где, согласно информации из соцсетей, стреляли из пистолета. Об этом сообщается в официальном канале городского Управления МВД России.

В ходе мониторинга информационного пространства сотрудники полиции выявили публикацию о том, что на улице Ульяновской неизвестный мужчина производил выстрелы в общественном месте из предмета, похожего на пистолет уточнили в полиции

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.