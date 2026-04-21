В Петербурге 2 юношей спровоцировали конфликт и избили 2 мужчин, возбуждено дело

Москва, 21 апр. В Санкт-Петербурге двое юношей спровоцировали конфликт и избили двух мужчин, выстрелив в одного из них из сигнального пистолета. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно установлено, что 20 апреля фигуранты напротив заведения на Владимирском проспекте спровоцировали конфликт и напали на двоих мужчин, избили их и выстрелили в одного из потерпевших из сигнального пистолета. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело в отношении двоих молодых людей по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… [Они] задержаны, им предъявлено обвинение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения.