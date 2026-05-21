В Петербурге задержаны 4 юношей, беспричинно нападавших на прохожих на улицах

В Петербурге задержаны четверо молодых людей, нападавших на прохожих на улицах В Петербурге задержаны 4 юношей, беспричинно нападавших на прохожих на улицах

Москва21 мая Вести.В Санкт-Петербурге задержаны четверо молодых людей, в том числе несовершеннолетних, нападавших на прохожих и избивавших их на улицах города. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, фигуранты на улицах Ломоносова и Думской беспричинно нападали на прохожих, применяли газовый баллон, а также били потерпевших руками и ногами по голове и туловищу.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц. — Ред.)… По подозрению в совершении указанного преступления задержаны четверо молодых людей, двое из которых — несовершеннолетние. Фигурантам предъявлено обвинение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.