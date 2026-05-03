Полиция задержала 10 человек после массовой драки с поножовщиной в Петербурге

Двух человек ранили ножом в массовой драке в центре Петербурга Полиция задержала 10 человек после массовой драки с поножовщиной в Петербурге

Москва3 мая Вести.Полиция Санкт-Петербурга задержала 10 участников массовой драки в центре города у дома 32 по Суворовскому проспекту. В результате конфликта от ножа пострадали двое, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

Потасовка произошла 2 мая около полуночи. Выяснилось, что двое жителей Петербурга поругались и позвали для разрешения конфликта подмогу, каждый со своей стороны.

В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированы отмечается в сообщении

Участников драки доставили в отделы. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.