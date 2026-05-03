Москва3 маяВести.Полиция Санкт-Петербурга задержала 10 участников массовой драки в центре города у дома 32 по Суворовскому проспекту. В результате конфликта от ножа пострадали двое, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.
Потасовка произошла 2 мая около полуночи. Выяснилось, что двое жителей Петербурга поругались и позвали для разрешения конфликта подмогу, каждый со своей стороны.
В результате конфликта двое участников с ножевыми ранениями груди госпитализированыотмечается в сообщении
Участников драки доставили в отделы. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.