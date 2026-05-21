Еще два подростка задержаны по делу о поножовщине в питерском кафе

В Петербурге задержали еще двоих подростков, причастных к поножовщине в кафе

Москва21 мая Вести.Полиция задержала еще двоих несовершеннолетних участников конфликта, окончившегося ножевыми ранениями возле одного из кафе на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

19 мая в 18:00 у дома 123 сотрудниками полиции по проспекту Народного Ополчения в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан второй участник конфликта – 14-летний подросток. В тот же день в 18:30 у дома 9 по улице Тимуровской оперативниками уголовного розыска задержан третий участник конфликта – 15-летний школьник говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что задержан 17-летний юноша, который в ходе конфликта 23 раза ударил подростка ножом.

16 мая возле кафе на Выборгском шоссе вспыхнул конфликт между двумя компаниями молодёжи. Ссора переросла в драку. 17‑летний студент колледжа достал нож и нанёс несколько ударов своему 15‑летнему оппоненту. Пострадавшего в тяжёлом состоянии срочно госпитализировали. Полицейские, прибывшие на место, изъяли на месте преступления нож.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.