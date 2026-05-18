В Петербурге избрали меру пресечения для юноши, истыкавшего школьника ножом Суд в Петербурге арестовал юношу, который 23 раза ударил школьника ножом

Москва18 мая Вести.В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 17-летнего юноши, который 23 раза ударил школьника ножом во время конфликта в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.105 УК РФ… Суд избрал стражу по 15.07.2026 говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло 16 мая в помещении "Ростикс" на Выборгском шоссе и на улице возле заведения. По данным следствия, у фигуранта произошла ссора с группой подростков. Одному из них он изрезал ножом руки и живот, а после скрылся. Пострадавший госпитализирован.

Как ранее заявила мать обвиняемого, таким образом он пытался защититься от школьников, которые провоцировали его на драку и облили из газового баллончика. Сам юноша утверждает, что на него хотели напасть, поэтому он нанес один удар, а после "в чувствах эйфории просто тыкал". Свою вину он не признал и просил отправить его под домашний арест.