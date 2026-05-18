Мать подростка, порезавшего школьника в Петербурге, заявила о провокации После ранения школьника в Петербурге мать нападавшего оправдала сына

Москва18 мая Вести.Подростка, который нанес 23 ножевых ранения другому школьнику в ходе конфликта, пытается защитить его мать. Об этом сообщает издание 78.ru. Ранее на Выборгском шоссе в Петербурге молодой человек ударил ножом пятнадцатилетнего школьника.

Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми ранениями и острой кровопотерей. По словам матери нападавшего, конфликт начался после того, как ее сына облили из газового баллончика и спровоцировали драку.

Сын сказал, что на него напали. Он сидел, ел, когда к нему подошли незнакомые подростки рассказала женщина

Она высказала предположение, что ее сын был в состоянии аффекта во время нападения, и добавила, что он тоже получил травмы в ходе инцидента.