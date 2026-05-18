Москва18 мая Вести.В Санкт-Петербурге задержали и предъявили обвинение 17-летнему юноше, который 23 раза ударил школьника ножом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Конфликт между ранее незнакомыми несовершеннолетними произошел 16 мая в помещении ресторана быстрого питания на Выборгском шоссе, а также на улице возле него. По версии следствия, фигурант не менее 23 раз ударил ножом своего оппонента в область живота и верхних конечностей.

Свой преступный умысел на убийство фигурант не довел до конца, поскольку ошибочно полагал, что от его действий наступит смерть потерпевшего, и покинул место совершения преступления говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Нападавший был оперативно задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь.