В Санкт-Петербурге водитель ударил оппонента ножом во время дорожного конфликта

Москва17 мая Вести.В Выборгском районе Санкт-Петербурга в результате дорожного конфликта пострадал 31-летний мужчина - оппонент ударил его ножом, задев ухо. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел утром 15 мая на проспекте Энгельса. По словам заявителя, водитель автомобиля Toyota Corolla вышел из своей машины и нанес потерпевшему ранение.

15 мая в 08.51 на проспекте Энгельса в результате дорожного конфликта водитель автомобиля "Тойота Королла", выйдя из своего транспортного средства, нанес ему ножевое ранение, задев ухо говорится в публикации ГУ МВД

После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Правоохранители задержали подозреваемого - 47-летнего водителя японской иномарки. Нож у него изъят.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Нападавший задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.