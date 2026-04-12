Москва12 апрВести.В Санкт-Петербурге один из участников конфликта из-за парковочного места выстрелил оппоненту в живот. Пострадавший в больнице, подозреваемый задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 11 апреля, в субботу, во дворе жилого дома на проспекте Обуховской обороны.
Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в драку. В ходе конфликта один из участников применил травматическое оружие и произвел выстрел в сторону оппонентаговорится в Telegram-канале ведомства
38-летнего мужчину доставили в больницу, у него травматическое ранение живота, потребовалась госпитализация.
Стрелка задержали по горячим следам, им оказался 48-летний житель Северной столицы. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие изъято.