Житель Петербурга выстрелил в живот мужчине во время конфликта из-за парковки

Москва12 апр Вести.В Санкт-Петербурге один из участников конфликта из-за парковочного места выстрелил оппоненту в живот. Пострадавший в больнице, подозреваемый задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 11 апреля, в субботу, во дворе жилого дома на проспекте Обуховской обороны.

Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в драку. В ходе конфликта один из участников применил травматическое оружие и произвел выстрел в сторону оппонента говорится в Telegram-канале ведомства

38-летнего мужчину доставили в больницу, у него травматическое ранение живота, потребовалась госпитализация.

Стрелка задержали по горячим следам, им оказался 48-летний житель Северной столицы. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие изъято.