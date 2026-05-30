В Петербурге задержан открывший стрельбу из травмата в ходе дорожного конфликта

Москва30 мая Вести.Стрельбой из травматического оружия и уголовным делом о хулиганстве закончился дорожный конфликт в Петербурге, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел ночью 28 мая. В ведомстве рассказали, что в ходе словесной перепалки мужчина произвел несколько выстрелов в сторону троих граждан, а затем скрылся с места происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал, но участники конфликта обратились в полицию.

В тот же день подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Им оказался 38-летний житель Московского района. В ходе задержания у него был изъят травматический пистолет, который фигурант, предположительно, использовал при совершении противоправных действий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, сообщает петербургская полиция.