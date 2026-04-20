Три человека получили ранения в результате стрельбы в Белгородской области

Конфликт со стрельбой произошел в Белгородской области, ранены трое

Москва20 апр Вести.В Белгородской области в результате конфликта со стрельбой ранения получили три человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошел поздно вечером 19 апреля, в воскресенье, на перекрестке улиц Московская и 1 мая в Красногвардейском округе.

В результате конфликта ранения получили три человека. По данному факту следователем ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.112 УК РФ говорится в Telegram-канале ведомства

Правоохранители установили участников инцидента и изъяли у них охотничье ружье и два травматических пистолета. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.