В Белгородской области раненных при атаке БПЛА жителей перевезут в больницу

Москва11 апр Вести.В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Двое мужчин получили ранения, сообщает региональный оперштаб в MAX.

Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ говорится в сообщении

Один пострадавший госпитализирован с множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и баротравмой. У другого пострадавшего диагностированы осколочные ранения головы и спины.

После оказания необходимой помощи их переведут в городскую больницу №2 города Белгорода. Машина получила повреждения.