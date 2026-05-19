Москва19 маяВести.В Белгородской области увеличилось количество пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на грузовик. Теперь их двое, сообщает оперштаб региона.
Второй мужчина контужен.
В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина, который находился в машинеговорится в Telegram-канале ведомства
Помимо контузии медицинский персонал диагностировал у него осколочные ранения шеи, головы и лица. Ему оказали медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался.
Инцидент произошел на участке Чапаевский – Хотмыжск Грайворонского округа. Изначально было известно о ранениях только одного мужчины, находившегося в атакованном автомобиле.