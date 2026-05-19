В Белгородской области возросло число раненых после удара БПЛА по грузовику

Москва19 мая Вести.В Белгородской области увеличилось количество пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на грузовик. Теперь их двое, сообщает оперштаб региона.

Второй мужчина контужен.

В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина, который находился в машине говорится в Telegram-канале ведомства

Помимо контузии медицинский персонал диагностировал у него осколочные ранения шеи, головы и лица. Ему оказали медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Инцидент произошел на участке Чапаевский – Хотмыжск Грайворонского округа. Изначально было известно о ранениях только одного мужчины, находившегося в атакованном автомобиле.