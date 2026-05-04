Два жителя Белгородской области пострадали при новой атаке со стороны ВСУ ВСУ атаковали 5 районов Белгородской области, ранены два человека

Москва4 мая Вести.Два человека получили ранения в Белгородской области во время новой атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

Удары были совершены по пяти муниципалитетам. На участке автодороги Шебекино - Белгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль.

Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Еще один мужчина пострадал во время атаки дрона на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа.

Ранее Гладков сообщал о гибели мужчины при атаке беспилотника на поселок Батрацкая Дача.