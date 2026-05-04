Москва4 маяВести.Два человека получили ранения в Белгородской области во время новой атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.
Удары были совершены по пяти муниципалитетам. На участке автодороги Шебекино - Белгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль.
Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
Еще один мужчина пострадал во время атаки дрона на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа.
Ранее Гладков сообщал о гибели мужчины при атаке беспилотника на поселок Батрацкая Дача.