Дроны ВСУ атаковали транспортные средства под Белгородом, ранены 2 мирных жителя Дроны ВСУ атаковали транспортные средства под Белгородом, ранены 2 мирных жителя

Москва6 июн Вести.Украинские беспилотники атаковали гражданские транспортные средства в Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получили 2 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки… В селе Ясные Зори … FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской РБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Оба пострадавших были направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортные средства после атак повреждены.