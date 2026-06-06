Москва6 июнВести.Украинские беспилотники атаковали гражданские транспортные средства в Белгородской области, в результате вражеской агрессии ранения получили 2 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки… В селе Ясные Зори … FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской РБговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Оба пострадавших были направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортные средства после атак повреждены.