Москва16 апрВести.Украинские беспилотники нанесли еще один удар по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак пострадали два мирных жителя.
В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ногипишет Гладков
Уточняется, что мужчину отправят в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Вторая пострадавшая сама пришла в больницу Белгорода. Она получила баротравму и слепые осколочные ранения ног, когда БПЛА ВСУ атаковал служебный автобус в селе Ясные Зори. Женщину госпитализировали.
Также, по данным губернатора, беспилотники атаковали Шебекино. На территории одного из предприятий оказались повреждены фасад и три легковых машины, выбиты окна административного здания. Другой дрон посек фасад, выбил стекла и испортил кровлю объекта торговли и легковой автомобиль.