Беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский округ, ранены четыре женщины В Шебекине БПЛА ударил по административному зданию, есть раненые

Москва16 апр Вести.Четыре мирных жительницы Шебекинского округа Белгородской области получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекинский округ атакован беспилотниками ВСУ написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, в городе Шебекино дрон ударил по административному зданию. Ранены три женщины. У одной минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги, у двух – баротравмы и минно-взрывные травмы.

Им оказали помощь в местной больнице и направили для дальнейшего обследования и лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

Повреждены остекление и фасад здания, а также легковой автомобиль.

Еще одна мирная жительница ранена при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. В Шебекинской районной больнице ей диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча.

Повреждены кровли и выбиты окна в двух частных домах.