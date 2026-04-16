Москва16 апрВести.Четыре мирных жительницы Шебекинского округа Белгородской области получили ранения различной степени тяжести в результате атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Шебекинский округ атакован беспилотниками ВСУнаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, в городе Шебекино дрон ударил по административному зданию. Ранены три женщины. У одной минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги, у двух – баротравмы и минно-взрывные травмы.
Им оказали помощь в местной больнице и направили для дальнейшего обследования и лечения в городскую больницу №2 Белгорода.
Повреждены остекление и фасад здания, а также легковой автомобиль.
Еще одна мирная жительница ранена при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. В Шебекинской районной больнице ей диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча.
Повреждены кровли и выбиты окна в двух частных домах.