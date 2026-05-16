В Шебекине при ударе БПЛА ранена женщина, в Белгороде дрон повредил крышу дома ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области, пострадала женщина

Москва16 мая Вести.В Оперативном штабе Белгородской области привели данные о последствиях украинских ударов по территории региона.

В городе Шебекино при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, после чего ее доставили на лечение в областной центр.

В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома говорится в сообщении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, в городе Грайворон от ударов БПЛА повреждения получили три дома, еще одно здание загорелось.

Также под атаками беспилотников оказались населенные пункты в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Белгородском, Борисовском и Волоконовском округах.

Повреждения получили жилые здания, автомобили, несколько тракторов, объект инфраструктуры и ангар на территории предприятия.