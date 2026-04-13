Москва13 апрВести.Город Шебекино Белгородской области снова оказался под ударами беспилотников ВСУ, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что вражеский дрон атаковал административный объект.
В результате атаки дрона на административный объект женщина получила баротравму и ссадины лицаговорится в сообщении
Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ. Вскоре женщину перевезут для дальнейшего обследования в больницу №2 Белгорода.
При атаке были повреждены остекление и фасад здания. Осколками посекло два легковых автомобиля и социальный объект.
Также в результате ударов БПЛА были повреждены два грузовика, четыре легковых автомобиля, кровли и оборудование трех коммерческих объектов, выбиты окна двух частных домов.