В Шебекине мирная жительница получила баротравму и ссадины при атаке дрона ВСУ

Москва13 апр Вести.Город Шебекино Белгородской области снова оказался под ударами беспилотников ВСУ, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что вражеский дрон атаковал административный объект.

В результате атаки дрона на административный объект женщина получила баротравму и ссадины лица говорится в сообщении

Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ. Вскоре женщину перевезут для дальнейшего обследования в больницу №2 Белгорода.

При атаке были повреждены остекление и фасад здания. Осколками посекло два легковых автомобиля и социальный объект.

Также в результате ударов БПЛА были повреждены два грузовика, четыре легковых автомобиля, кровли и оборудование трех коммерческих объектов, выбиты окна двух частных домов.