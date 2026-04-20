Два жителя Белгородской области ранены в ходе атак БПЛА

Москва20 апр Вести.В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб региона.

Житель Шебекина при ударе дрона получил минно-взрывную и баротравму. Ему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ и для дальнейшего обследования доставят в горбольницу №2 Белгорода. Легковой автомобиль поврежден на месте атаки.

В Шебекинскую ЦРБ обратилась пострадавшая при детонации БПЛА о дорожное полотно жительница Шебекина.

Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги говорится в сообщении

После оказания помощи она продолжит лечение в амбулаторных условиях.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому. В здании выбиты окна, повреждения получила внутренняя отделка комнаты.

В Валуйском округе FPV-дрон атаковал объект торговли в селе Долгое, повредив крышу.

Два автомобиля посечены в селе Двулучное. В поселке Майский Белгородского округа сбитый беспилотник повредил легковой автомобиль.