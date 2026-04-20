Москва20 апрВести.В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб региона.
Житель Шебекина при ударе дрона получил минно-взрывную и баротравму. Ему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ и для дальнейшего обследования доставят в горбольницу №2 Белгорода. Легковой автомобиль поврежден на месте атаки.
В Шебекинскую ЦРБ обратилась пострадавшая при детонации БПЛА о дорожное полотно жительница Шебекина.
Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ногиговорится в сообщении
После оказания помощи она продолжит лечение в амбулаторных условиях.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по частному дому. В здании выбиты окна, повреждения получила внутренняя отделка комнаты.
В Валуйском округе FPV-дрон атаковал объект торговли в селе Долгое, повредив крышу.
Два автомобиля посечены в селе Двулучное. В поселке Майский Белгородского округа сбитый беспилотник повредил легковой автомобиль.