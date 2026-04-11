Москва11 апрВести.Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атак украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекине вражеский FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю — пострадавший мужчина получил баротравму. Ему оказали необходимую медпомощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Машина повреждена.
В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у нее диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены окна в частном доме и автомобильнаписал Гладков в своем канале в мессенджере MAX
Ранее в этот день в Шебекине двое мирных мужчин получили различные ранения после вражеских атак. В селе Замостье после удара противника по гражданскому авто также пострадали двое мужчин.