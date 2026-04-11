Еще двое мирных белгородцев ранены в результате атак ВСУ

Москва11 апр Вести.Двое мирных жителей Белгородской области ранены в результате атак украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине вражеский FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю — пострадавший мужчина получил баротравму. Ему оказали необходимую медпомощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Машина повреждена.

В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у нее диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены окна в частном доме и автомобиль написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в этот день в Шебекине двое мирных мужчин получили различные ранения после вражеских атак. В селе Замостье после удара противника по гражданскому авто также пострадали двое мужчин.