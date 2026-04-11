Гладков: два жителя Шебекина получили ранения при ударе ВСУ

Москва11 апр Вести.Двое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино днем 11 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

От прилета боеприпаса произошел пожар в частном доме. Повреждены фасад, кровля, перебита газовая труба и ЛЭП, добавил глава региона.

От удара FPV-дрона по машине пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бойцы самообороны доставили его в больницу написал Гладков

Автомобиль получил повреждения.

Информация о других последствиях уточняется.