Москва18 апрВести.ВСУ нанесли серию ударов по Белгородскому и Шебекинскому округами, сообщил в мессенджере MAX губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате пострадал один мирный житель.
В районе поселка Маслова Пристань Шебекинского округа от удара дрона мужчина получил баротравмуговорится в заявлении
Пострадавшему оказали медицинскую помощь и впоследствии направили на амбулаторное лечение.
Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты дважды атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, повреждения получило оборудование.
Также БПЛА ударил по административному зданию в селе Ясные Зори Белгородского округа, а в селе Бессоновка повреждены три частных домовладения и три машины.