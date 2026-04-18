Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате удара ВСУ

Гладков: два белгородских муниципалитета атакованы ВСУ, пострадал мирный житель Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате удара ВСУ

Москва18 апр Вести.ВСУ нанесли серию ударов по Белгородскому и Шебекинскому округами, сообщил в мессенджере MAX губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате пострадал один мирный житель.

В районе поселка Маслова Пристань Шебекинского округа от удара дрона мужчина получил баротравму говорится в заявлении

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и впоследствии направили на амбулаторное лечение.

Кроме того, украинские беспилотные летательные аппараты дважды атаковали производственное предприятие в городе Шебекино, повреждения получило оборудование.

Также БПЛА ударил по административному зданию в селе Ясные Зори Белгородского округа, а в селе Бессоновка повреждены три частных домовладения и три машины.