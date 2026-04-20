Москва20 апр Вести.Пять муниципалитетов в Белгородской области атаковали ВСУ. Подробности сообщил в MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, никто из жителей не пострадал уточнил он

В селе Архангельское Шебекинского округа в результате атаки дронов выбиты окна в трех частных домовладениях. Осколками посечены легковой автомобиль, заборы и фасады.

В городе Шебекине повреждены кровля и остекление частного дома. Четыре БПЛА атаковали село Новая Таволжанка. Повреждены три частных домовладения, один легковой автомобиль. Еще одно транспортное средство посекло осколками.

В селе Соломине Белгородского округа повреждены два легковых автомобиля, в селе Таврове - надворная постройка. В селе Замостье Грайворонского округа огнем повредило частный дом, автомобиль, посечены забор, частный дом и гараж.

В селе Святославка Ракитянского округа выбило окна двух частных домов, социальный объект частично разрушен.