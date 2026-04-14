ВСУ атаковали дронами четыре белгородских муниципалитета, ранен мужчина При ударе БПЛА по машине в Белгородской области ранен мужчина

Москва14 апр Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.

В результате одной из атак, осуществленной в селе Мешковое Шебекинского округа, пострадал мирный житель.

Дрон атаковал "Газель", в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги говорится в заявлении

В настоящее время пострадавшего эвакуируют в областной центр, где он будет проходить лечение.

Помимо Шебенского округа, под ударами дронов ВСУ оказались Валуйский, Грайворонский и Белгородский округа. Повреждены дома, автомобиль и три единицы сельхозтехники.