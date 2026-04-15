Москва15 апрВести.Четыре человека пострадали в результате украинских ударов по Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Маломихайловка на территории Шебекинского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковую машину.
Ранены трое мужчин, из них один в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ногиговорится в заявлении
У двух других пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат ударил по городу Шебекино, под атакой оказался частный дом. В результате пострадала женщина, получившая баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча.
Также в результате других ударов повреждены жилые дома, автомобили, предприятие и инфраструктурный объект в селе Таврово Белгородского округа.