Москва16 апр Вести.Вооруженные силы Украины ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, в результате чего ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Одна женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и ранение груди при атаке вражеского дрона на машину на участке дороги Никольское – Нечаевка. Ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода.

У еще одного мужчины диагностированы минно-взрывная травма и баротравма, которые он получил при атаке беспилотника на служебную машину в селе Березовка Борисовского округа. В больнице ему оказали помощь, дальше он продолжит лечение амбулаторно.

В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава. Врачи диагностировали им минно-взрывные травмы и баротравмы отмечает Гладков

Пострадавших доставят в белгородскую больницу для обследования.