В Белгородской области шесть человек пострадали при атаках БПЛА Шесть жителей Белгородской области ранены в результате атак ВСУ

Москва3 мая Вести.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых последствиях украинских атак для жителей региона.

Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ написал он в мессенджере MAX

Так, беспилотники ударили по двум многоквартирным домам в городе Шебекино. Ранена женщина. Ее оперативно доставили в Шебекинскую районную больницу, где ей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы. После оказания помощи ее перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. В одном доме повреждены кровля, в другом – фасад и остекление четырех квартир. Повреждения получили также припаркованные во дворе легковые автомобили.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал рядом с грузовиком, водитель получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги. Его отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

В городе Грайворон беспилотник атаковал легковушку, пострадала женщина. В Грайворонской районной больнице ей диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки. Дальнейшее лечение она будет проходить в городской больнице №2 Белгорода.

Кроме того, в ту же больницу обратились три женщины, пострадавшие в результате удара БПЛА в поселке Дубовое Белгородского округа 2 мая. Они жаловались на ухудшение состояния. Всем медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой медицинской помощи женщин отправили на амбулаторное лечение.