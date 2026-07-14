В Белгородской области во время атаки БПЛА ранена женщина Женщина пострадала из-за атаки дрона в Белгородской области

Москва14 июл Вести.В городе Шебекино из‑за взрыва дрона пострадала женщина — она получила ранения осколками в плечо и ногу. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, медики оказали помощь. Женщину перевезут в больницу №2 в Белгороде, чтобы продолжить лечение.

Также областной оперштаб сообщает о повреждениях после атаки БПЛА.

В городе Шебекино еще несколько дронов сдетонировали — из‑за этого повреждены два грузовика и пять легковых машин. В одной легковушке вспыхнул огонь, его потушили. Также загорелась грузовая машина — пожарные справились с огнем.

В селе Мешковое из‑за атаки дрона пострадали окна и вход в торговый объект. В селе Белянка от удара дрона загорелась крыша частного дома — огонь потушили, еще повреждена постройка во дворе.

В поселке Октябрьский дрон повредил ГАЗель.

В поселке Ракитное машина получила повреждения от осколков после удара дрона.

В селе Косилово (Грайворонский округ) дрон взорвался на территории предприятия: в административном здании выбиты окна, повреждены крыша и отделка внутри.