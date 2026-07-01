В Белгородской области из-за атак БПЛА ранены три человека Трое жителей Белгородской области пострадали из-за атак дронов

Москва1 июл Вести.В Белгородской области во время атаки беспилотника в Борисовском округе в поселке Борисовка получили осколочные ранения мужчина и женщина, а также загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Ранен житель города Шебекино, который получил акубаротравму в результате атаки дрона на спецтехнику. Его также госпитализировали в больницу №2 г. Белгорода.

Во время ударов беспилотников уничтожен легковой автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа. В селе Ломное дрон атаковал грузовик.

В Шебекинском округе в селе Архангельское из-за взрыва беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек.

В селе Новоивановка Волоконовского округа при атаке беспилотника поврежден гараж. В поселке Пятницкое - транспортная инфраструктура.

В селе Отрадное Белгородского округа в двух частных домах и двух надворных постройках разбиты окна.