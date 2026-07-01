Москва1 июлВести.В Белгородской области во время атаки беспилотника в Борисовском округе в поселке Борисовка получили осколочные ранения мужчина и женщина, а также загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.
Бригада скорой транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
Ранен житель города Шебекино, который получил акубаротравму в результате атаки дрона на спецтехнику. Его также госпитализировали в больницу №2 г. Белгорода.
Во время ударов беспилотников уничтожен легковой автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа. В селе Ломное дрон атаковал грузовик.
В Шебекинском округе в селе Архангельское из-за взрыва беспилотника повреждено остекление частного дома и двух хозпостроек.
В селе Новоивановка Волоконовского округа при атаке беспилотника поврежден гараж. В поселке Пятницкое - транспортная инфраструктура.
В селе Отрадное Белгородского округа в двух частных домах и двух надворных постройках разбиты окна.