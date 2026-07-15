В Белгородской области два человека пострадали от атак беспилотников От удара дронов ранены два жителя Белгородской области

Москва15 июл Вести.В результате атак беспилотников двое мужчин получили ранения в Белгородской области. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В тяжёлом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

Еще один мужчин получил ранение в Шебекинском округе в селе Максимовка когда беспилотник нанес удар по автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую больницу. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. Он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В округе в селе Новая Таволжанка из-за атаки БПЛА разрушена стена и повреждены окна и кровля частного дома.

В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждена кабина грузовика. При взрыве второго дрона повреждена газовая труба на территории частного дома. На участке автодороги Устинка — Ясные Зори у одной из машин разбиты стекла и поврежден кузов машины.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал о дорожное полотно — поврежден забор частного дома.