Москва18 маяВести.Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ за минувшие сутки, в результате пострадал один человек, сообщается в мессенджере МАХ Оперштаба Белгородской области.
В Белгородском округе в селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Машина поврежденаотмечается в сообщении
Также от ударов дронов повреждены автомобили в нескольких районах.
В селе Ясные Зори дрон атаковал соцобъект — там выбиты окна.
В Алексеевском округе в городе Алексеевка от падения обломков сбитого беспилотника в частном доме повреждена кровля.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа дрон упал на на территории предприятия, и в результате повреждено оборудование.
В посёлке Прохоровка Прохоровского округа фрагменты сбитого беспилотника повредили частный дом.
В селе Новая Таволжанка при сбитии дрона вылетели окна в частном доме.
В Яковлевском округе в селе Бутово в результате детонации беспилотника разбиты окна и поврежден фасад административного здания.