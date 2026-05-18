Один человек пострадал при атаках беспилотников в Белгородской области

Москва18 мая Вести.Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ за минувшие сутки, в результате пострадал один человек, сообщается в мессенджере МАХ Оперштаба Белгородской области.

В Белгородском округе в селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Машина повреждена отмечается в сообщении

Также от ударов дронов повреждены автомобили в нескольких районах.

В селе Ясные Зори дрон атаковал соцобъект — там выбиты окна.

В Алексеевском округе в городе Алексеевка от падения обломков сбитого беспилотника в частном доме повреждена кровля.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа дрон упал на на территории предприятия, и в результате повреждено оборудование.

В посёлке Прохоровка Прохоровского округа фрагменты сбитого беспилотника повредили частный дом.

В селе Новая Таволжанка при сбитии дрона вылетели окна в частном доме.

В Яковлевском округе в селе Бутово в результате детонации беспилотника разбиты окна и поврежден фасад административного здания.