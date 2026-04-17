В Белгородской области четыре мирных жителя ранены при атаках беспилотников Четыре человека пострадали при ударах БПЛА по трем муниципалитетам Белгородчины

Москва17 апр Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали четыре мирных жителя. Удары нанесены по трем муниципалитетам. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В селе Таврово Белгородского округа дрон атаковал частное домовладение - пострадал мужчина, у него осколочное ранение ноги. Загорелась надворная постройка (пожар оперативно потушили), выбиты окна в трех домах. Осколками БПЛА посекло автомобиль и повредило линию электропередачи.

В Шебекине пострадали два человека. Женщина получила баротравму и осколочное ранение плеча после атаки на коммерческий объект. Водитель грузовика ранен на территории предприятия - у него слепые осколочные ранения головы и грудной клетки. От госпитализации он отказался.

В селе Новая Таволжанка мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями, полученными при атаке FPV-дрона, после оказания необходимой помощи переведут в областную больницу.

В Белгороде в результате удара беспилотника повреждены коммерческий объект, квартира и автомобиль.