Москва8 маяВести.В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Грайворонском округе, в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги, скорая доставила его в городскую больницу N2 Белгорода.
Вся необходима помощь оказываетсяпроинформировал Гладков
В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения – пострадали две женщины. Медики диагностировали баротравмы и оказали первую помощь. От госпитализации женщины отказались.
За медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника 7 мая в селе Таврово. Ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.