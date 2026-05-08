Трое взрослых и ребенок пострадали от налета дронов в Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак ВСУ Трое взрослых и ребенок пострадали от налета дронов в Белгородской области

Москва8 мая Вести.В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе, в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги, скорая доставила его в городскую больницу N2 Белгорода.

Вся необходима помощь оказывается проинформировал Гладков

В селе Гора-Подол дрон ударил по территории частного домовладения – пострадали две женщины. Медики диагностировали баротравмы и оказали первую помощь. От госпитализации женщины отказались.

За медицинской помощью обратилась 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника 7 мая в селе Таврово. Ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.